В США скончался астронавт Пирс Селлерс

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский астронавт Пирс Селлерс, который участвовал в строительстве Международной космической станции, скончался на 62-м году жизни в городе Хьюстон, штат Техас, говорится в сообщении аэрокосмического агентства NASA.

"Вся семья NASA скорбит о смерти ученого и астронавта Пирса Селлерса. Во время своих путешествий на орбиту он проводил научные исследования и помогал строить МКС. Он посвятил свою жизнь спасению планеты, его работы вдохновили новое поколение исследователей в космосе", — говорится в сообщении.

Астронавт скончался в пятницу от панкреатического рака. Ему был 61 год.

Первый космический полет Селлерса состоялся в 2002 году в составе экипажа шаттла "Атлантис". Он совершал шесть выходов в открытый космос, три из которых были связаны со строительством Международной космической станции. Всего астронавт провел в космосе 23 суток и 14 часов. Он также занимался научными исследованиями в сфере климатических изменений Земли. В июне 2016 года астронавт был награжден медалью NASA "За выдающиеся заслуги".

"Today we lost a tremendous public servant who was dedicated to NASA, the nation and the world." #RIP Piers Sellers: https://t.co/zLnUs3rCcv pic.twitter.com/EieGk1jbP7 — NASA (@NASA) 23 декабря 2016 г.

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