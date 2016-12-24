Партии ДР Конго близки к соглашению по отставке Кабила

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Политические партии в Демократической Республике Конго в субботу приостановили переговоры, близкие к заключению соглашения, по которому президент страны Жозеф Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников переговоров.

Ранее сообщалось, что оппозиция страны настаивает на отставке Кабила и проведении выборов не позднее ноября 2017 года. Согласно проекту новой договоренности, конституция страны не может быть изменена, чтобы Кабила мог остаться на третий срок. Для контроля за имплементацией соглашения будут назначены представители от оппозиционного блока.

Переговоры были приостановлены в районе 5.30 по местному времени (7.30 мск) после порядка 12 часов беспрерывных обсуждений. Ожидается, что они возобновятся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Соглашение также подразумевает проведение выборов в 2017 году.

"В это время… будет возможно предложить окончательный документ, который может быть подписан сегодня днем", — приводит агентство слова представителя оппозиции Франсуа Мвамбы (Francois Mwamba). Он добавил, что некоторые пункты соглашения пока что остаются нерешенными.

Полномочия Кабила, который правит страной с 2001 года, завершились во вторник, однако он остался в офисе в рамках заключенного властями и частью оппозиции соглашения, по которому президентские выборы, запланированные на ноябрь текущего года, были перенесены на более поздний срок.