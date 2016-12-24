Партии ДР Конго близки к соглашению по отставке Кабила

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Политические партии в Демократической Республике Конго в субботу приостановили переговоры, близкие к заключению соглашения, по которому президент страны Жозеф Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников переговоров.
Переговоры были приостановлены в районе 5.30 по местному времени (7.30 мск) после порядка 12 часов беспрерывных обсуждений. Ожидается, что они возобновятся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Соглашение также подразумевает проведение выборов в 2017 году.
Полномочия Кабила, который правит страной с 2001 года, завершились во вторник, однако он остался в офисе в рамках заключенного властями и частью оппозиции соглашения, по которому президентские выборы, запланированные на ноябрь текущего года, были перенесены на более поздний срок.