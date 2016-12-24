Источник: при саудовском авиаударе в центре Йемена погибли восемь человек

САНА, 24 дек — РИА Новости. Восемь мирных жителей йеменской провинции Ибб стали жертвами авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщил агентству Sputnik местный источник.

Провинция расположена в центральной части страны, где многие районы контролируют повстанцы-хуситы, ведущие войну с правительством президента Абд Раббу Мансура Хади с 2014 года.

Все погибшие — члены одной семьи, по дому которой пришелся авиаудар, отметил источник. Инцидент произошел в деревне Эль-Гуруф на западе провинции.

Комментарий со стороны коалиции не поступал. Ее действия в Йемене регулярно подвергаются критике за гибель мирных жителей при авиаударах по повстанцам, которые продолжаются с марта 2015 года для поддержки йеменского правительства.