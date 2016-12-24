На Шотландию обрушился ураган

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ураган "Барбара" обрушился на север Шотландии накануне Рождества: закрыты более 100 школ, сообщается о перебоях с электричеством и проблемах с транспортом, передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Порывы ветра в некоторых районах достигают 128 километров в час. С пятницы власти закрыли почти 120 школ, где учатся 8,5 тысячи детей. Из-за сильных ветров в Эдинбурге закрыт парк аттракционов, городской рынок и площадь святого Эндрю, которая находится в центре Эдинбурга.

В результате разгула стихии без света остались более 19 тысяч домов и офисов в основном на острове Льюис-энд-Гаррис. В пятницу было нарушено движение поездов и авиарейсов.

В субботу местная электрокомпания SSE сообщила о восстановлении электроснабжения для большинства потребителей.

Синоптики прогнозируют в ближайшее время усиление ветров в отдельных районах до 144 километров в час. Как ожидается, "Барбара" затронет Северную Ирландию, а также северные районы Уэльса и Англии, отмечает Би-би-си.