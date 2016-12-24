Ополченцы заявили о ночных нарушениях перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировало факты нарушений режима прекращения огня в течение минувшей ночи, сказал РИА Новости представитель ведомства.
"Нами фиксировались в течение ночи нарушения. Огонь открывался из минометов и БМП", — сказал собеседник агентства.
Украинские силовики утром в субботу заявили о 50 обстрелах в Донбассе за минувшие сутки.
На переговорах в Минске полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил договоренности контактной группы о прекращении огня в Донбассе на новогодние и рождественские праздники. Киев заявляет, что соблюдение режима прекращения огня полностью зависит от самопровозглашенных республик.