Ополченцы заявили о ночных нарушениях перемирия в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (298)

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировало факты нарушений режима прекращения огня в течение минувшей ночи, сказал РИА Новости представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что контактная группа в Минске на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о прекращении огня с 00.00 субботы 24 декабря.

"Нами фиксировались в течение ночи нарушения. Огонь открывался из минометов и БМП", — сказал собеседник агентства.

Украинские силовики утром в субботу заявили о 50 обстрелах в Донбассе за минувшие сутки.

На переговорах в Минске полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил договоренности контактной группы о прекращении огня в Донбассе на новогодние и рождественские праздники. Киев заявляет, что соблюдение режима прекращения огня полностью зависит от самопровозглашенных республик.