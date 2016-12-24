В Японии шесть тысяч человек провели две ночи в аэропорту из-за снега

ТОКИО, 24 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Шесть тысяч человек из-за снега и шквалистого ветра с четверга вынуждены оставаться в аэропорту "Новый Титосэ" на японском острове Хоккайдо, сообщили местные СМИ в субботу.

В пятницу в Саппоро выпало 96 сантиметров снега — впервые с 1966 года количество осадков в декабре превысило 90 сантиметров. В аэропорту "Новый Титосэ" было задержано в общей сложности 287 рейсов. Непогода вызвала остановку и наземного транспорта — было отменено движение 262 электропоездов. Пассажиры, вместо того, чтобы уехать домой или в гостиницу, вынуждены были две ночи оставаться в аэропорту из-за отмены движения электричек.

В аэропорту не хватало одеял и теплых вещей. Администрация обратилась за помощью к силам самообороны, которые привезли одеяла и спальные мешки.

Утром в субботу было возобновлено авиасообщение. На восстановление движения наземного транспорта потребуется время для очистки от снега железнодорожных путей.