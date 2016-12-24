"Уральские авиалинии" отправили рейс в Душанбе, несмотря на запрет

КРАСНОДАР, 24 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Рейс "Уральских авиалиний" в субботу вылетел из Краснодара в Душанбе, несмотря на запрет авиавластей Таджикистана, следует из информации на онлайн-табло краснодарского аэропорта.

Рейс был отправлен с двухчасовой задержкой. Изначально вылет был запланирован на 03.15, но совершен был в 05.21.

В пятницу стало известно, что авиавласти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех городов России, в том числе из Краснодара, в ответ на приостановку полетов "Сомон Эйр" в ряд российских регионов. Однако "Уральские авиалинии" сообщили, что не получали от авиавластей Таджикистана уведомлений о приостановке полетов.