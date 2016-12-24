США создают центр по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Финансирование минобороны США на 2017 год включает создание специального центра по борьбе с зарубежной пропагандой, соответствующий закон подписал президент США Барак Обама в пятницу.
Центр также будет "заниматься разработкой стратегии по борьбе с такими кампаниями".
В компетенцию центра, в частности, будет входить "распределение грантов на поддержание групп гражданского сообщества, журналистов, НПО, частных компаний, а также академических институтов, занимающихся анализом, сбором информации и борьбой с зарубежной дезинформацией", — говорится в оборонном бюджете на 2017 год.