СМИ: Трампу нужны имена авторов программ по противодействию экстремизму

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа запросила у госдепартамента и департамента внутренней безопасности США имена чиновников, работающих над программами по противодействию экстремизму, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ и источников.

Запросы, направленные в департаменты, затрагивают ряд программ, целью которых является предотвращение насилия со стороны экстремистов, в том числе вербовки в ряды исламистских боевиков в США и за рубежом.

Агентство отмечает, что не смогло установить, с какой целью команда Трампа запросила имена этих чиновников. Ее представители, равно как и в департаментах, отказались комментировать эту информацию агентству.

Источники сообщили агентству, что, возможно, новая администрация намерена свести на нет работу администрации Обамы по противодействию экстремизму.