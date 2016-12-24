Рогозин со второй попытки долетел до Кишинева

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, самолет которого в пятницу из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту Кишинева и был перенаправлен в Будапешт, добрался до столицы Молдавии поздно ночью.

2.28 ночи. Сели, наконец, в Кишинёве вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота". В аэропорту Будапешта уже все передружились) — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.

В Кишиневе Рогозин должен был принять участие в инаугурации избранного президента Молдавии Игоря Додона, который принес присягу в пятницу днем.

"2.28 ночи. Сели, наконец, в Кишиневе вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.