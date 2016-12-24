Трамп согласился с Путиным, что демократы должны уметь проигрывать достойно

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением российского лидера Владимира Путина, что демократы и их проигравший выборы кандидат в президенты Хиллари Клинтон ищут виновных вместо того, чтобы достойно принять поражение в президентских выборах.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2016 г.

"Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!" — написал Трамп в своём Twitter.

В пятницу Путин заявил, что действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам на поиске виновников на стороне. "Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно", — сказал российский президент.