Юнкер: теракт в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Теракт в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.
"Европа должна предоставлять убежище людям, которые бегут из зон конфликта или от терроризма. Было бы неправильным всех беженцев подозревать в терроризме", — сказал Юнкер изданиям медиагруппы Funke.
"Но во времена, когда террористов не останавливают границы, средств национальной внутренней политики уже недостаточно. Поэтому мы должны гораздо лучше сотрудничать через границы", — добавил Юнкер.
В частности, он отметил необходимость улучшения обмена информацией, чтобы закрывать лазейки для экстремистов и ликвидировать их финансовые источники.