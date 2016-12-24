Юнкер: теракт в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу

Наезд грузовика на толпу в Берлине (235)

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Теракт в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер , ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

"Европа должна предоставлять убежище людям, которые бегут из зон конфликта или от терроризма. Было бы неправильным всех беженцев подозревать в терроризме", — сказал Юнкер изданиям медиагруппы Funke.

При этом политик подчеркнул необходимость укрепления внутренней безопасности Евросоюза.

"Но во времена, когда террористов не останавливают границы, средств национальной внутренней политики уже недостаточно. Поэтому мы должны гораздо лучше сотрудничать через границы", — добавил Юнкер.

В частности, он отметил необходимость улучшения обмена информацией, чтобы закрывать лазейки для экстремистов и ликвидировать их финансовые источники.