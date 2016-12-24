Госдеп США предупредил американцев о возможности терактов в Иордании

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Госдепартамент США предупредил американцев об опасности поездок и Иорданию в связи с активностью террористических группировок в регионе и возможностью новых атак.

"Террористические организации, в том числе так называемое "Исламское государство" (группировка запрещена в России), связанные с ним и симпатизирующие ему организации провели ряд успешных атак в Иордании и продолжают планировать атаки в этой стране", — говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

В связи с этим граждан США предупреждают о "террористической угрозе" и просят "учитывать риски, связанные с поездками в эту страну". Особенную опасность представляют районы, граничащие с Сирией и Ираком.

В Вашингтоне отмечают, что активная роль Иордании в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ "увеличивает риск возможных атак". Американцев предупреждают, что целями последних атак были интересы как Иордании, так и США, а граждане Америки и других западных стран могут становиться объектами атак террористов.