ХАМАС приветствует резолюцию СБ ООН по израильским поселениям

ГАЗА, 24 дек – РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС приветствовало резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением поселенческой деятельности Израиля и похвалило страны, за нее голосовавшие.

Резолюцию, выполнять которую израильтяне отказались, удалось принять благодаря тому, что администрация уходящего президента США Барака Обама нарушила многолетнюю традицию и не стала использовать право вето, несмотря на просьбы своего главного ближневосточного союзника.

"ХАМАС высоко оценивает резолюцию, осуждающую израильскую поселенческую деятельность, а также позицию стран, которые ее поддержали в Совете Безопасности", — заявил пресс-секретарь движения Фаузи Бархум.

"Мы приветствуем изменение в отношении этих стран к палестинскому вопросу и призываем их расширить поддержку палестинского народа на международных форумах и приложить усилия, чтобы положить конец израильской оккупации", — добавил он.

Пресс-секретарь израильского премьера Офер Гендельман заявил, что поддержка резолюции со стороны ХАМАС, считающегося в Израиле террористической организацией, "говорит все" о документе.

Резолюция провозглашает создание еврейских поселений на оккупированных в 1967 году палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". СБ ООН требует от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявляет, что не признает изменений довоенных границ, не согласованных между конфликтующими сторонами.

Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.