Обама предостерегает от возможных изменений в структуре Пентагона

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама в пятницу выразил обеспокоенность стремлением конгресса через закон о военном бюджете влиять на изменения в структуре Пентагона.

"Я глубоко обеспокоен тем, что конгресс использует закон о военном бюджете для установления серьезных организационных изменений в структуре министерства обороны, невзирая на советы высокопоставленных гражданских и военных руководителей ведомства", — отметил Обама в заявлении по случаю подписания данного закона.

По его словам, "серьезные изменения, предложенные в этом документе, поспешны, последствия плохо изучены". Обама также уверен в том, что эти предложения делаются "несвоевременно, поскольку сейчас происходит процесс передачи власти" от одной администрации к другой.

Президент уверен, что это "не только создает дополнительные административные трудности для министерства и сокращает его возможности для маневра, но также ведет к дополнительным бюрократическим ограничениям".