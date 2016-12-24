Израиль отзывает послов из Сенегала и Новой Зеландии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек — РИА Новости. Израиль отозвал для консультаций послов в Новой Зеландии и западноафриканской республике Сенегал, инициировавших резолюцию СБ ООН по поселениям, сообщает канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр в срочном порядке возвращает послов в Сенегале и Новой Зеландии для консультаций", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Меры приняты в отношении стран, инициировавших резолюцию и имеющих дипломатические отношения с Израилем", — поясняется в заявлении.
В качестве наказания Нетаньяху также поручил МИД Израиля отменить все программы помощи Сенегалу и отменил встречу с министром иностранных дел этой страны, которая должна была состояться через три недели.
Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.