Центризбирком Туркмении начинает регистрацию кандидатов в президенты

АШХАБАД, 24 дек — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Центризбирком Туркмении в субботу начинает регистрацию кандидатов в президенты Туркменистана на предстоящих 12 февраля 2017 года выборах.
По туркменскому законодательству после регистрации кандидатов в президенты начинается агитация. С этого момента политические партии, общественные объединения, граждане Туркменистана, кандидаты, доверенные лица кандидатов вправе в формах и методами, не запрещенными законом, вести агитацию за голоса избирателей, свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы кандидатов, их политические, деловые, личные качества, на своих заседаниях, собраниях, в СМИ.
Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане. Президент избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.