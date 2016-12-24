Центризбирком Туркмении начинает регистрацию кандидатов в президенты

АШХАБАД, 24 дек — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Центризбирком Туркмении в субботу начинает регистрацию кандидатов в президенты Туркменистана на предстоящих 12 февраля 2017 года выборах.

На высший государственный пост в Туркменистане претендуют три кандидата, выдвинутые тремя политическими партиями страны. Демократическая партия выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Гурбангулы Бердымухамедова, Партия промышленников и предпринимателей — председателя правления Акционерного коммерческого банка "Рысгал" (Достаток) Бекмырата Аталыева, Аграрная партия — главу Марыйского областного комитета партии Дурдыклыча Оразова.

По туркменскому законодательству после регистрации кандидатов в президенты начинается агитация. С этого момента политические партии, общественные объединения, граждане Туркменистана, кандидаты, доверенные лица кандидатов вправе в формах и методами, не запрещенными законом, вести агитацию за голоса избирателей, свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы кандидатов, их политические, деловые, личные качества, на своих заседаниях, собраниях, в СМИ.

Агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов.

Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане. Президент избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.