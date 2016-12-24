Офис Аббаса: резолюция СБ ООН нанесла сильный удар по политике Тель-Авива

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Принятие Совбезом ООН резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, нанесло сильный удар по политике Тель-Авива, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя палестинского президента Махмуда Аббаса.

"Резолюция Совбеза — это сильный удар по политике Израиля, единодушное международное осуждение поселений и серьезная поддержка создания двух государств", — говорится в заявлении Аббаса.

Ранее агентство со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщило, что Израиль отвергает резолюцию и не будет выполнять ее.

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США воздержались при голосовании, и документ удалось принять. Также резолюция призывает "прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверия переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса".