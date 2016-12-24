В Донбассе вступает в силу очередной режим тишины

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Очередной режим прекращения огня вступает в силу в Донбассе 24 декабря, такая договоренность была достигнута контактной группой на переговорах в Минске. В преддверии вступления в силу очередного "режима тишины" на линии соприкосновения продолжают фиксироваться обстрелы.

Последние несколько дней оборонные ведомства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщали об обострении ситуации на участках линии соприкосновения. Так, ситуация ухудшилась на юге ДНР и в районе города Дебальцево, который расположен на границе двух республик и не подвергался обстрелам с 2015 года.

"Противник разместил свои артиллерийские подразделения на окраинах города Светлодарска и населенного пункта Мироновский и, прячась за спины мирного населения, ведет обстрелы мирных жителей города Дебальцево", — сообщил журналистам представитель министерство обороны ДНР. Там добавили, что снаряды попали в район школы, на территорию церкви в центральной части города и во двор детского сада, информация о жертвах не поступала.

На минувшей встрече в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе действующий председатель ОБСЕ Мартин Сайдик сказал, что контактная группа предлагает сторонам конфликта полное прекращение огня с полуночи 24 декабря.

"Мы, члены трехсторонней контактной группы, и представители ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), подчеркивая необходимость соблюдения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подчеркиваем свою приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года по киевскому времени (01.00 мск)", — говорится в документе.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин подтвердил договоренности контактной группы о прекращении огня в Донбассе на новогодние и рождественские праздники. "В целом контактная группа договорилась, чтобы прекратить огонь на праздники. Посмотрим, что из этого получится", — сказал он.

Киев заявляет, что соблюдение режима прекращения огня полностью зависит от самопровозглашенных республик. "Украина борется за каждый день мира. Потому что это — спасенные жизни. Главная договоренность трехсторонней контактной группы в Минске 21 декабря — это полное прекращение огня с 00 часов (01.00 мск) 24 декабря. Будет ли соблюдена эта договоренность — зависит от другой стороны", заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

До 23.00 мск на некоторых участка линии соприкосновения продолжали отчетливо слышаться звуки взрывов и выстрелов. В оборонном ведомстве ДНР с осторожностью относятся к обещаниям силовиков выполнять очередные договоренности.

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