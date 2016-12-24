В Самарканде президент Киргизии и встретится с лидером Узбекистана

БИШКЕК, 24 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетит могилу Ислама Каримова и проведет переговоры с новым лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во время рабочего визита в Самарканд в субботу, сообщил РИА Новости представитель администрации главы киргизского государства.
Как сообщил журналистам руководитель отдела внешней политики аппарата президента Сапар Исаков, Атамбаев будет первым главой иностранного государства, которого недавно избранный глава узбекского государства Мирзиеев будет встречать в новой должности.
Последние десять лет отношения двух стран переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, почти четверть которой после развала СССР остается неделимитированной. За последние три года здесь произошло несколько десятков погранинцидентов с применением оружия.
В 2016 году Узбекистан и Киргизия несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. В конце августа на спорном участке киргизско-узбекской госграницы в районе ретранслятора киргизской телевышки на горе Унгар-Тоо с вертолета были десантированы сотрудники МВД Узбекистана. Узбекская сторона также требовала снять киргизские милицейские посты вокруг Орто-Токойского водохранилища, которое расположено на территории Киргизии, однако со времен СССР находится в фактическом пользовании Узбекистана.
В 2010 году на юге Киргизии произошел кровавый межнациональный конфликт между киргизами и исторически проживающими здесь узбеками. За три дня столкновений в Ошской и Джалал-Абадской областях республики погибли и пропали без вести около 500 человек, еще несколько тысяч получили ранения, около полумиллиона человек покинули свои дома и стали беженцами.
В октябре нынешнего года, после смерти Каримова, был достигнут прорыв в отношениях. Впервые за многие годы правительственная делегация Киргизии во главе с первым вице-премьером Мухамметкалыем Абулгазиевым по приглашению узбекской стороны посетила узбекский Андижан. Позднее в южной столице Киргизии с ответным визитом побывала делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Адхамом Икрамовым.