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В мире

В Самарканде президент Киргизии и встретится с лидером Узбекистана

00:2124.12.2016
016640
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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БИШКЕК, 24 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетит могилу Ислама Каримова и проведет переговоры с новым лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во время рабочего визита в Самарканд в субботу, сообщил РИА Новости представитель администрации главы киргизского государства.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
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"Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Узбекистан, который состоится 24 декабря, проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, во время которой главы двух государств намерены обсудить вопросы двусторонней проблематики", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщил журналистам руководитель отдела внешней политики аппарата президента Сапар Исаков, Атамбаев будет первым главой иностранного государства, которого недавно избранный глава узбекского государства Мирзиеев будет встречать в новой должности.

Последние десять лет отношения двух стран переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, почти четверть которой после развала СССР остается неделимитированной. За последние три года здесь произошло несколько десятков погранинцидентов с применением оружия.

В 2016 году Узбекистан и Киргизия несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. В конце августа на спорном участке киргизско-узбекской госграницы в районе ретранслятора киргизской телевышки на горе Унгар-Тоо с вертолета были десантированы сотрудники МВД Узбекистана. Узбекская сторона также требовала снять киргизские милицейские посты вокруг Орто-Токойского водохранилища, которое расположено на территории Киргизии, однако со времен СССР находится в фактическом пользовании Узбекистана.

Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Кроме того, бывшее узбекское руководство резко критиковало Киргизию за планы по строительству новых плотин гидроэлектростанций на сопредельных реках, которые снабжают поливной водой засушливые территории Узбекистана.

В 2010 году на юге Киргизии произошел кровавый межнациональный конфликт между киргизами и исторически проживающими здесь узбеками. За три дня столкновений в Ошской и Джалал-Абадской областях республики погибли и пропали без вести около 500 человек, еще несколько тысяч получили ранения, около полумиллиона человек покинули свои дома и стали беженцами.

В октябре нынешнего года, после смерти Каримова, был достигнут прорыв в отношениях. Впервые за многие годы правительственная делегация Киргизии во главе с первым вице-премьером Мухамметкалыем Абулгазиевым по приглашению узбекской стороны посетила узбекский Андижан. Позднее в южной столице Киргизии с ответным визитом побывала делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Адхамом Икрамовым.

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