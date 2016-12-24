Журнал Time опубликовал статью депутата Рады о коррумпированности Порошенко

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. На сайте американского журнала Time появилась статья депутата Верховной рады Александра Онищенко, в которой он обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

Как пишет Онищенко, президент Украины "утверждает, что является сторонником демократии и другом Запада, но его действия и действия его соратников дают иную картину".

"Я, избранный член украинского парламента, лично был свидетелем вовлеченности Петра Порошенко в коррупцию в массовых и беспрецедентных масштабах", — заявил депутат.

По его словам, Порошенко "крадет сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, связанного с каким-либо украинским предприятием". Отказавшиеся платить систематически подвергаются преследованиям, написал Онищенко.

Депутат отмечает, что и сам сделался объектом таких нападок: после его заявлений о коррумпированности Порошенко на него самого на Украине завели уголовные дела. В заключение Онищенко призвал "остальной мир" не закрывать глаза на "преступления и злодеяния" украинских властей.

Онищенко ранее сообщил, что передал американским спецслужбам записи разговоров с Петром Порошенко, на которых президент Украины распоряжается "купить" голоса депутатов Рады для принятия необходимых решений.

После его заявлений Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о коррупции в Верховной раде.

Против самого Онищенко на Украине возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным следствия, при содействии Онищенко представители компании "Укргаздобыча" получали государственные средства путем продажи газа по заниженной цене. Рада дала согласие на привлечение Онищенко к ответственности, его задержание и арест, однако депутат покинул Украину. Онищенко обвиняют также в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в стране.