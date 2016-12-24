Израильский министр о резолюции СБ ООН: США бросили ближневосточного друга

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Не применив право вето на голосовании по резолюции в Совбезе ООН, США "бросили" Израиль, цитирует агентство Рейтер заявление министра энергетики еврейского государства Юваля Штайница.

"Это не резолюция против поселений, это антиизраильская резолюция, резолюция против еврейского народа и еврейского государства. США сегодня просто бросили своего единственного друга на Ближнем Востоке", — сказал Штайниц.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США воздержались при голосовании, и документ удалось принять. Также резолюция призывает "прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверия переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса".