Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН по строительству поселений

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек — РИА Новости. Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН, требующую от него прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет исполнять ее", — говорится в документе.
Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять.