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В мире

Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН по строительству поселений

23:5823.12.2016
(обновлено: 02:36 24.12.2016)
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 дек — РИА Новости. Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН, требующую от него прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo/ Julie Jacobson
В СБ ООН поддержали резолюцию об израильских поселениях
Канцелярия обвинила администрацию уходящего президента США Барака Обамы в том, что та отказалась встать на сторону своего главного ближневосточного союзника, и выразила надежду на сотрудничество с будущим хозяином Белого дома Дональда Трампа в отмене положений документа.

"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет исполнять ее", — говорится в документе.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Генсек ООН назвал важным шагом принятие резолюции по израильским поселениям
"Администрация Обамы не только не защитила Израиль против этого сговора в ООН, но и закулисно в нем участвовала", — подчеркнуло окружение Нетаньяху.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять.

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В мире
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22 пользователя оставили 58 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • small_window
    Интересно, какие санкции будут применены к Израилю за "непослушание". Сдается мне, что никакие, ибо: "Это нога у того, у кого надо нога!" (к/ф "Берегись автомобиля").
    00:49
    24.12.2016
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  • Эдуард Грибовский
    Возвращаясь к недавней антироссийской резолюции генассамблеи ООН, можно сказать, что нам вообще не стоило обращать на неё внимание, ведь такие документы носят рекомендательный характер. Здесь же резолюция Совбеза, документ более высокого уровня и вроде бы обязателен к исполнению, но Израиль уже заявил, что не собирается его исполнять. Наверняка зная, что на возможные санкции, за неисполнение резолюции Совбеза, США уж наверняка наложат вето.
    03:57
    24.12.2016
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