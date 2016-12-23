Генсек ООН назвал важным шагом принятие резолюции по израильским поселениям

ООН, 24 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН приветствовал принятие Советом Безопасности резолюции по израильским поселениям, назвал ее "важным шагом", свидетельствующим о возможности существования двух государств.

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США воздержались при голосовании, и документ удалось принять. Также резолюция призывает "прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверия переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса".

"Генеральный секретарь ООН приветствует принятие Советом Безопасности резолюции 2334", — говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Принятую резолюцию Пан Ги Мун назвал "важным шагом, демонстрирующим столь необходимое лидерство Совета и коллективные усилия международного сообщества, подтверждающие, что существование двух государств все еще достижимо".

Он также призвал "лидеров Израиля и Палестины работать с международным сообществом, чтобы создать атмосферу, способствующую возвращению к переговорам”.

При этом вскоре после голосования в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Тель-Авив "отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет исполнять ее".