РФ будет добиваться возобновления переговоров между Палестиной и Израилем

ООН, 23 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия продолжит добиваться возобновления переговоров между Палестиной и Израилем, заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США воздержались при голосовании и документ удалось принять. Также резолюция призывает "прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверия переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса".

Выступая на заседании, Чуркин напомнил об инициативе России по проведению в Москве прямых переговоров Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса.

"Россия продолжит добиваться реанимирования переговоров, а также восстановления палестинского единства на основе политической платформы ООП (Организация освобождения Палестины) и арабской мирной инициативы. В этой связи подтверждаем важность продолжения работы квартета (ООН, Россия, США, ЕС) в качестве эффективного и одобренного СБ ООН механизма по ближневосточному урегулированию", — сказал Чуркин после принятия документа.