Сбежавший из Германии террорист был в городе, куда приезжал Олланд

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Французские власти инициировали расследование после сообщений о том, что находившийся в розыске подозреваемый в совершении теракта в Берлине смог беспрепятственно въехать из ФРГ во Францию, а затем транзитом добраться до Италии: по данным СМИ, он некоторое время находился в том же городе, где с рабочей поездкой был президент Франсуа Олланд.

Ранее в пятницу итальянские СМИ сообщили, что ликвидированный в Милане в перестрелке с полицией подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри прибыл в Милан на поезде из Франции.

Позднее в пятницу глава МВД Брюно Ле Ру заявил о начале расследования, которое должно установить точный маршрут передвижения подозреваемого после его объявления в розыск.

Как сообщает Europe 1, следователи пытаются понять, каким образом террорист смог спустя три дня после теракта в Берлине, где погибли 12 человек, проехать через территорию Франции и оказаться в Италии. По предварительным данным, Амри ехал транзитом через французский город Лион, где пересел на поезд до Шамбери. В этом городе он в четверг купил билет до Милана на скоростной поезд, заплатив наличными.

При этом, как указывает радиостанция, террорист "практически разминулся" с президентом Франции Франсуа Олландом, который в тот же день в этом же городе участвовал в открытии новой больницы.

"Разыскиваемый всеми полицейскими службами Европы, таким образом, смог, по предварительным данным, без затруднения сесть в поезд: кадры с камер видеонаблюдения подтверждают, что он садится в салон скоростного поезда", — указывает издание.

По его данным, следствие намерено также выяснить, мог ли Амри проезжать транзитом через Париж и могли ли у него быть там сообщники.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.