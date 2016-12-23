Убийца российского посла дважды не смог поступить в вуз и пошел в полицию

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, пошел работать в правоохранительные органы после того, как дважды не смог поступить в вуз, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, отец убийцы Исрафир Алтынташ заметил изменения в поведении сына после начала общения с его коллегой Серканом Б. в полицейской академии. Именно тогда, по его словам, сын "сосредоточился на молитвах" и стал "более замкнутым и тихим".

Как сообщается, по утверждению отца убийцы, он никогда не состоял ни в каких радикальных движениях.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.