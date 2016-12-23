Убийца российского посла дважды не смог поступить в вуз и пошел в полицию
22:4023.12.2016
(обновлено: 22:56 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, пошел работать в правоохранительные органы после того, как дважды не смог поступить в вуз, сообщает агентство Рейтер.
По информации агентства, отец убийцы Исрафир Алтынташ заметил изменения в поведении сына после начала общения с его коллегой Серканом Б. в полицейской академии. Именно тогда, по его словам, сын "сосредоточился на молитвах" и стал "более замкнутым и тихим".
Как сообщается, по утверждению отца убийцы, он никогда не состоял ни в каких радикальных движениях.
Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова
произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.
Убийство российского посла в Анкаре
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.