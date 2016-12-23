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Убийца российского посла дважды не смог поступить в вуз и пошел в полицию

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (388)
22:4023.12.2016
(обновлено: 22:56 23.12.2016)
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Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
© AFP 2016/ Sozcu daily/ Yavuz Alatan

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, пошел работать в правоохранительные органы после того, как дважды не смог поступить в вуз, сообщает агентство Рейтер.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Эрдоган проинформировал Путина о ходе расследования убийства посла

По информации агентства, отец убийцы Исрафир Алтынташ заметил изменения в поведении сына после начала общения с его коллегой Серканом Б. в полицейской академии. Именно тогда, по его словам, сын "сосредоточился на молитвах" и стал "более замкнутым и тихим".

Как сообщается, по утверждению отца убийцы, он никогда не состоял ни в каких радикальных движениях.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Путин назвал убийство Карлова покушением на Россию
Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.

Убийство российского посла в Анкаре
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу у галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.
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