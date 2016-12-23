Подозреваемый в причастности к теракту в музее "Бардо" доставлен в Тунис

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в причастности к террористическим атакам на музей "Бардо" в Тунисе в марте прошлого года, доставлен в страну после депортации из Судана, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя суда.

"Гражданин Туниса Меэз Феззани (Moez Fezzani), один из исполнителей террористической атаки на музей "Бардо", прибыл в пятницу", — цитирует агентство слова представителя суда Софиен Слити.

По его словам, подозреваемый занимает высокий пост в структуре террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Восемнадцатого марта 2015 года боевики напали на здание музея "Бардо" в Тунисе и захватили в заложники туристов. В результате инцидента погибли 25 человек. После нападения на музей в Тунисе была проведена широкомасштабная кампания против экстремистов, в ходе которой арестовали более 20 человек.