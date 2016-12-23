Германия выделит 10 тысяч евро семье украинца, убитого в берлинском теракте

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Власти ФРГ выделят компенсацию в 10 тысяч евро семье украинца, погибшего в результате теракта в центре Берлина, сообщает украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Ранее в пятницу Мельник сообщил, что среди погибших в результате теракта в центре Берлине был гражданин Украины.

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тысяч евро: об этом уведомляем его дочь", — написал посол в пятницу вечером в Twitter.

Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.

​Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.