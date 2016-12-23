Ливийские угонщики хотели в Рим, но из-за нехватки топлива сели на Мальте

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захватчики ливийского самолета намеревались направиться в Рим, но совершили посадку на Мальте из-за нехватки топлива, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на авиакомпанию Afriqiyah Airways.

Как заявили в авиакомпании, когда самолет достиг высоты почти в 11 тысяч метров, пилот получил требование посадить лайнер в Риме. Летчик предложил захватчикам совершить посадку в Триполи и провести переговоры там, но те отказались, после этого в качестве города для посадки была предложена Мальта.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По уточненным данным, на его борту находились 111 пассажиров и шесть членов экипажа.

После приземления на Мальте и переговоров захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.