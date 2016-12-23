Глава МИД Польши назвал условия улучшения отношений с Россией

ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Улучшение польско-российских отношений трудно представить без возвращения в Польшу обломков самолета Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году, и сотрудничества в выяснении причин катастрофы, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский.

В ходе традиционной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, отвечая на вопрос польского журналиста, что Следственный комитет РФ продолжает расследование по крушению самолета президента Польши Леха Качиньского, обломки лайнера нужны следователям до окончания этой работы.

"Поляки хотят узнать, каковы были действительные причины трагичной катастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, а также целая государственная делегация, направлявшаяся на мероприятия в Катынь. Без возвращения польской собственности (обломков) невозможно выяснение (обстоятельств) этой наиболее трагичной катастрофы в истории Польши… Без возвращения польского имущества и сотрудничества в выяснении причин катастрофы невозможно представить себе улучшение польско-российских отношений", — заявил Ващиковский агентству PAP.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.