На последнем в этом году заседании Рады произошла потасовка

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Депутаты Верховной рады устроили потасовку на последнем в этом году пленарном заседании, сообщает телеканал "112 Украина".

Конфликт произошел между депутатом из фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и внефракционным парламентарием Михаилом Головко.

Головко во время выступления затронул вопрос о деятельности компании "Укргаздобыча". Кишкарь из зала перебивал депутата, называя приведенные им данные "враньем".

После выступления Головко сделал Кишкарю замечание, и словесная перепалка перешла в потасовку.

В комментарии журналистам Головко заявил, что готов подать на депутата в суд и "отстаивать честь и достоинство". "У меня есть для того достойные аргументы", – добавил он.