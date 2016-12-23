Французский телеканал назвал 2016 год прошедшим "под знаком Путина"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В уходящем году Россия выступила в качестве одного из ключевых участников большинства событий на международной арене, пишут авторы статьи на сайте телеканала France24. Будь то конфликт в Сирии, договоренности ОПЕК о сокращении добычи нефти или ситуация вокруг выборов в США — везде Россия занимает важное место в мировых новостях.

В первую очередь внешнеполитический вес Москвы увеличился благодаря удачному ходу военной кампании в Сирии, начавшейся еще в конце 2015 года. "Вопрос Ближнего Востока используется российской дипломатией для того, чтобы восстановить полноценные связи с Вашингтоном", — цитирует France24 эксперта по российской политике из аналитического центра "Французский Институт международных отношений" (IFRI) Жюльена Носетти. По его словам, российский лидер эффективно использовал открывшиеся перед ним возможности, сыграв на нежелании США быть вовлеченными в конфликт и нерешительности ЕС.

О максимальном использовании существующих возможностей можно говорить и в контексте соглашения между ОПЕК и странами, не входящими в организацию, о сокращении объемов добычи нефти, которое стало возможным благодаря переговорам России и Саудовской Аравии, полагают авторы статьи.

Россия также часто упоминалась в новостях в связи с выборами в США, во вмешательстве в которые ее обвиняют на Западе. Ни власти США, ни американские политики, присоединившиеся к обвинениям, так и не предъявили никаких доказательств причастности России к хакерским атакам на сервера Демократической партии. Однако, по мнению Носетти, уже сами эти обвинения создали в США огромную шумиху, что означает, что Москва находится в центре внимания.

Нерешенным остается главный вопрос, сдерживающий развитие российской экономики, — западные санкции. По мнению Носетти, обеспечение снятия санкций станет одной из приоритетов российской политики в 2017 году, чему может способствовать назначение госсекретарем США Рекса Тиллерсона. В целом крупные победы России на мировой арене очевидны: "Владимир Путин может открывать шампанское" в ознаменование своих успехов, подчеркивает Носетти.