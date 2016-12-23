Из Италии выслан подозреваемый в экстремизме гражданин Туниса

РИМ, 23 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские власти выслали в пятницу из страны гражданина Туниса, который подозревался в экстремизме исламистского толка.

Как сообщило вечером МВД Италии, 37-летний тунисец, который отбывал наказание в одной из местных тюрем, был доставлен в римский международный аэропорт Фьюмичино и прямым авиарейсом отправлен на родину. Речь идет о человеке, осужденном за нетяжкое преступление, который, однако, дал основания местным властям подозревать его в "религиозной радикализации", указывается в сообщении.

Как стало известно, экстрадированный гражданин не имеет отношения к 24-летнему тунисцу Анису Амри, который в 2011-2015 годах отбывал тюремное заключение на Сицилии и сейчас подозревается в совершении кровавого теракта в Берлине в понедельник. Минувшей ночью в Милане, куда он прибыл из Франции, Амри начал стрельбу после того, как полицейские попросили его предъявить документы. Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали преступника.

В понедельник вечером грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине Амри официально был объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.

По данным МВД Италии, с января 2015 года из страны был выслан 131 человек, причем только в этом году — 65. Большинство из этих людей подозревались правоохранительными органами в причастности к террористической деятельности.