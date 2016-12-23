Захватчики ливийского самолета использовали вместо оружия муляжи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Результаты экспертизы свидетельствуют, что оружие, использованное захватчиками ливийского самолета, оказалось муляжом, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, использованное при захвате Afriqiyah, является муляжом", — написал он в своем микроблоге Twitter.

Initial forensic exams now showing weapons used in Afriqiyah hijack are replicas. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

​Ранее стало известно, что военнослужащие Мальты изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет, еще один пистолет был найден при обыске самолета.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По уточненным данным, на его борту находились 111 пассажиров и шесть членов экипажа. После приземления на Мальте и переговоров захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.