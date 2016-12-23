В поселении на Западном берегу Иордана ранен израильтянин

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек – РИА Новости. Израильтянин получил ножевое ранение в результате нападения неизвестного, который проник в еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан и скрылся в близлежащей палестинской деревне, передает армейская пресс-служба.

Нападение в поселении Эфрат, произошедшее в преддверии крупного иудейского праздника Ханука, вероятно, продолжило череду арабских атак, жертвами которых за год стали порядка 40 человек.

"Пострадавший – 50-летний мужчина. Армия обороны Израиля ведет широкомасштабные поиски нападавшего, который скрылся в направлении близлежащей палестинской деревни", — сообщил официальный представитель армии Питер Лернер.

Подобные атаки, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде. Череда нападений продолжается с осени прошлого года, хотя в последние месяцы их частота заметно снизилась.

Ранее в пятницу огнестрельное ранение на Западном берегу, получил израильский военнослужащий, который принимал участие в операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности в городе Наблусе.