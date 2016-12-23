На Филиппинах провели масштабную операцию по борьбе с наркоторговлей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция Филиппин задержала шесть человек в ходе одной из самых масштабных операций с начала кампании по борьбе с наркоторговлей в стране, передает агентство Рейтер.
По словам полиции, шестеро задержанных находились в доме, в котором были найдены наркотики. Трое из них филиппинцы, остальные, вероятно, выходцы из Китая или Тайваня.
"Мы наблюдали за домом больше месяца после того, как информатор пришел к властям и сообщил о нелегальной торговле наркотиками в районе", — сообщил глава полицейского округа.
Избранный в мае Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.