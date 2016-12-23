Грузия будет приветствовать отмену виз с Россией

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Грузия будет приветствовать отмену Россией визового режима, заявил спецпредставитель грузинского премьера по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что не исключает возвращения безвизового режима с Россией для граждан Грузии, для этого, по его словам, есть все основания.

"Если российская сторона сделает дальнейшие шаги (по отмене виз — ред.), мы это будем приветствовать. Но это их прерогатива", — приводит слова Абашидзе агентство Interpressnews.

Он добавил, что несмотря на все трудности в отношениях между двумя странами, Грузия готова продолжать диалог и прикладывать усилия для поэтапного решения проблем.

В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако граждане Грузии должны получать визы для визита в РФ. На прошлогодней пресс-конференции Путин также заявил, что Москва готова отменить визовый режим с Грузией.