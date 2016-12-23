В Сомали террористы атаковали микроавтобус, погибли не менее семи человек

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По меньшей мере семь человек, в том числе двое военных, погибли, еще шесть получили ранения в результате атаки боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на микроавтобус на юге Сомали, передает в пятницу агентство Синьхуа.

"Террористы "Аш-Шабаб" открыли огонь по микроавтобусу с мирными жителями, который выехал из города Байдабо и направлялся город Бурхакаба", — сообщил представитель властей. По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу.

Как сообщил представитель властей, к моменту, когда военные армии Сомали прибыли на место происшествия, боевики уже скрылись.

"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.