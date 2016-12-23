Захватчики ливийского самолета не просили убежища, сообщил премьер Мальты

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захватчики ливийского самолета пока не просили предоставить им политическое убежище, заявил во время пресс-конференции в пятницу премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"К настоящему моменту они не просили политического убежища", — заявил Мускат. Он не исключил, что такая просьба поступит в будущем.

Ранее издание "Аш-Шарк аль-Аусат" на своей странице в Twitter сообщило, что захватчики самолета авиакомпании Afriqiyah требовали предоставить им убежище в одной из европейских стран. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на ливийского министра сообщило, что захватчики просили убежища на Мальте.

В ходе пресс-конференции Мускат отметил, что власти Мальты активно сотрудничали с коллегами из Ливии. "Я хочу поблагодарить премьер-министра (Ливии — ред.) за его поддержку в последние несколько часов", — заявил он.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, ранее был захвачен и перенаправлен на Мальту. По уточненным данным на его борту находились 111 пассажиров и 6 членов экипажа. После приземления на Мальте и переговоров захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.