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В мире

Фотограф обнаружил неизвестное племя индейцев-отшельников в лесу Амазонки

19:5223.12.2016
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Амазония. Архивное фото
© Flickr/ Andre Deak

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Бразильский фотограф Рикардо Стукерт сумел получить снимки амазонского племени, избегающего контактов с внешним миром. Об этом сообщает The Guardian.

Фотографии были сделаны в бразильском штате Акри на границе с Перу, получить их позволил случай. Вертолет, в котором находился Рикардо Стукерт, изменил курс из-за ливня и оказался над территорией, где живут индейцы.

 

 

По оценкам ученых, это племя насчитывает около 300 человек. Они занимаются охотой и рыбной ловлей, выращивают бананы, батат и арахис. Название племени ученым не известно.

"Они никогда не вступали в контакт с кем-либо, мы не имеем представления о языке, на котором они говорят. К счастью, мы этого не знаем. Когда мы это узнаем, у них начнутся проблемы", — отметил специалист в области коренных народов Бразилии Хосе Карлос Мейреллес.

Группа индейцев в Бразилии впервые вступила в контакт с цивилизацией
© REUTERS/ FUNAI/Handout via Reuters
Группа индейцев в Бразилии впервые вступила в контакт с цивилизацией

"Им известно о существовании нашего мира, но они знают о нем очень мало", — добавил Мейреллес.

В 2014 году одно из подобных племен вступило в контакт с цивилизацией. Его представители рассказали Мейреллесу, что считали вертолеты чем-то волшебным, огромной птицей, и не подозревали, что внутри находятся люди.

В Бразилии проживает около 80 неконтактных групп, их существованию с каждым годом все больше угрожает наркомафия, противозаконная вырубка лесов и добыча полезных ископаемых.

Танцы на "тропе войны". Акция протеста бразильских индейцев
В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту
© AFP 2016/ Evaristo Sa
Галереи президентского дворца Планалту в Бразилиа накануне были захвачены индейцами в ходе акции протеста.
Дети коренных народов Бразилии во время захвата дворца Планалту, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
К президентскому дворцу в Бразилиа пришли, в частности, представители племени кайнганг.
Мужчина из племени Паташо на протесте коренных народов Бразилии, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
Индейцы протестуют против угрозы, которую представляют их образу жизни и промыслам современное сельское хозяйство и промышленность.
В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
В акции протеста принимают участие около 300 представителей различных индейский племен.
Мужчина из племени Паташо на протесте коренных народов Бразилии, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
Индейцы Бразилии занимаются подсечно-огневым земледелием, охотой, рыболовством и собирательством.
В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
Представители коренных народов Бразилии у президентского дворца Планалту.
В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
Представители коренных народов Бразилии у президентского дворца Планалту.
В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
Представители коренных народов Бразилии у президентского дворца Планалту.
В Бразилии представители коренных народов захватили часть дворца Планалту, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
Представители коренных народов Бразилии у президентского дворца Планалту.
Мужчина на протесте коренных народов Бразилии, 22 ноября 2016
© AFP 2016/ Evaristo Sa
Представители коренных народов Бразилии у президентского дворца Планалту.
Коренные жители из племени Паташо заняли часть дворца Планалту, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
Представители племени Паташо у президентского дворца Планалту.
Мужчина на протесте коренных народов Бразилии, 22 ноября 2016
© REUTERS/ Ueslei Marcelino
В районе Планалту были развернуты подразделения сил безопасности.
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