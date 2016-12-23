Египет обещает в декабре-январе выполнить рекомендации по авиабезопасности

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Египет сообщает, что до конца года или в январе выполнит рекомендации РФ по авиабезопасности; специалистам из РФ нет необходимости ехать в Египет для проверки авиабезопасности, так как осталось решить один-два вопроса, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Прогресс, действительно, есть. По последней информации (правда, она двухнедельной давности, сразу оговорюсь), наши египетские коллеги сказали, что или до конца года, или в январе завершат те работы, о которых мы условились, которые были связаны с нашими рекомендациями, так что надеемся, что они действительно быстро все завершат и мы сможем уже вернуться к принятию решения", — сказал он.

В сложившейся ситуации специалистам из РФ нет необходимости ехать в Египет для инспекции проведения работ по авиабезопасности, так как осталось решить "один-два вопроса", продолжил Дворкович.

"А там уже все понятно, что нужно сделать. Оставалось буквально один-два вопроса решить. По аэропорту Каира, я думаю, это быстрее, по другим аэропортам, думаю, может чуть дольше это займет", — ответил чиновник на вопрос, получали ли специалисты РФ приглашение от Египта для инспекции.