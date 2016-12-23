Угонщики ливийского самолета, возможно, имеют гражданство Ливии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что угонщики ливийского самолета, приземлившегося в мальтийском аэропорту, по предварительным данным, являются гражданами Ливии.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, ранее был захвачен и перенаправлен на Мальту.

"После того, как самолет приземлился на Мальте в 11.34, был установлен контакт с капитаном воздушного судна и двумя угонщиками, они оба мужчины и, возможно, граждане Ливии", — сказал премьер на пресс-конференции, трансляция которой велась в его официальном аккаунте в Facebook.

По его словам, угонщикам сообщили, что до начала обсуждения любых вопросов они должны отпустить всех пассажиров. Впоследствии "это просьба была принята". "Все пассажиры были отпущены в группах, следующих друг за другом", — отметил премьер. Всего, по его словам, на борту самолета находились 111 пассажиров и 6 членов экипажа.

Премьер отметил, что захватчики самолета согласились также освободить членов экипажа и сдались властям. По его словам, угонщики задержаны, расследование продолжается. Кроме того, власти Мальты допрашивают всех пассажиров и членов экипажа о произошедшем. После окончания этих действий, как ожидается, они направятся обратно в Ливию.