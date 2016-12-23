В Брюсселе у здания Турецкой федерации Бельгии обнаружили бомбу

БРЮССЕЛЬ, 23 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Полиция обнаружила самодельное взрывное устройство возле здания в Брюсселе, в котором расположена Турецкая федерация Бельгии, устройство обезврежено, сообщает издание Derniere Heure.
Как рассказал журналистам представитель прокуратуры Брюсселя, подозрительный предмет оказался взрывным устройством. При этом в прокуратуре не стали уточнять, о каком типе взрывчатки идет речь. По информации Derniere Heure, в целлофановом пакете находился газовый баллон с прикрепленным запалом.
Ведется расследование, пока никто не задержан.
После попытки госпереворота в Турции напряженность между сторонниками турецких властей и оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена перекинулась и на Бельгию.
Уже в декабре полиция задержала в бельгийской провинции Лимбург мужчину, который, предположительно, угрожал фламандскому политику, турчанке по происхождению Зухаль Демир. По информации RTL, угрозы в адрес Демир поступили после выхода в эфир передачи на турецком телеканале, в которой ее представили как сторонницу запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.