В Брюсселе у здания Турецкой федерации Бельгии обнаружили бомбу

БРЮССЕЛЬ, 23 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Полиция обнаружила самодельное взрывное устройство возле здания в Брюсселе, в котором расположена Турецкая федерация Бельгии, устройство обезврежено, сообщает издание Derniere Heure.

По информации телеканала RTL, около 13.30 (15.30 мск) кто-то обнаружил подозрительный предмет рядом со зданием и вызвал полицию. Стражи порядка установили периметр безопасности и вызвали саперов. Около 16.30 (18.30) службы безопасности закончили работу.

Как рассказал журналистам представитель прокуратуры Брюсселя, подозрительный предмет оказался взрывным устройством. При этом в прокуратуре не стали уточнять, о каком типе взрывчатки идет речь. По информации Derniere Heure, в целлофановом пакете находился газовый баллон с прикрепленным запалом.

Ведется расследование, пока никто не задержан.

После попытки госпереворота в Турции напряженность между сторонниками турецких властей и оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена перекинулась и на Бельгию.

Так, родителям детей, посещающих финансируемые близкими к Гюлену организациями школы, стали поступать угрозы. В брюссельской коммуне Скарбек, а также в Генте и Берингене во Фландрии сторонники турецкого президента Тайипа Эрдогана напали на офисы организаций, которые считаются связанными с движением Гюлена.

Уже в декабре полиция задержала в бельгийской провинции Лимбург мужчину, который, предположительно, угрожал фламандскому политику, турчанке по происхождению Зухаль Демир. По информации RTL, угрозы в адрес Демир поступили после выхода в эфир передачи на турецком телеканале, в которой ее представили как сторонницу запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.