МИД Британии обеспокоен ростом давления на общественные организации в РФ

ЛОНДОН, 23 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. МИД Великобритании обеспокоен растущим давлением на общественные гражданские и правозащитные организации в России в связи с недавним увеличением количества организаций, занесенных в перечень по "закону об иностранных агентах", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД Британии отмечает, что значительная часть организаций, добавленных в реестр "иностранных агентов", работает в области защиты прав человека, экологии, здравоохранения и других смежных сферах.

"Мы остаемся глубоко обеспокоенными по поводу роста давления, с которым сталкивается гражданское общество и группы по правам человека в России", — приводятся в сообщении слова заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Дункана.

По его мнению, оказывая давление на общественные организации, и навесив на них ярлык "иностранного агента", российские власти пытаются дискредитировать и подорвать работу НКО, которые являются важным элементом активного гражданского общества.

Минюст РФ 19 декабря включил в список "иностранных агентов" автономную некоммерческую организацию социальной поддержки населения "Проект Апрель", которая стала 150-й по счету в соответствующем реестре.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ будут расширять финансирование НКО, а также совершенствовать закон "об иностранных агентах". При этом глава государства отметил, что для того, чтобы не попасть в реестр иностранных агентов, НКО нужно не получать деньги из других стран.