Трамп получил письмо от Путина

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от российского лидера.

Как рассказали в штабе Трампа, в послании, полученном 15 декабря, Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и США предпримут конструктивные шаги для восстановления двусторонних отношений и выведут сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень.

В тексте письма, распространенного штабом, отмечается, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности современного мира, и серьезные глобальные и региональные вызовы последних лет это доказывают.

"Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем", — говорится в комментарии Трампа к письму.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков позже подтвердил, что президент направил американскому политику поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором выразил надежду на улучшение отношений двух стран.