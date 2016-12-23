Пустые слова: Порошенко выполнил менее четверти обещанного на 2016 год

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уходящий год был неудачным для президента Украины Петра Порошенко — ему удалось реализовать лишь 22% из своих обещаний, причем 13% обещаний получили окончательный и безнадежный статус "не выполнено", а остальные находятся в бессрочной "доработке". Такие данные приводит ресурс "Слово и дело", который следит за всеми обязательствами украинских политиков.
Были реализованы обещания, касавшиеся вооруженных сил, такие как обучение украинской армии по стандартам НАТО и увеличение контрактной составляющей армии. Эти нововведения, которые, по самым оптимистичным оценкам, должны принести результат только к 2020 году, уже сегодня "съедают" значительную часть бюджета и наглядно демонстрируют, как погоня за требованиями альянса может в скором времени вконец разорить страну.
Но наиболее комично выглядит выполненное обещание повысить прозрачность украинской политической системы за счет предоставления доступа к информации о доходах и расходах чиновников. Электронные декларации действительно были составлены, но не принесли никакой пользы, превратившись в фарс — в них были указаны огромные суммы денег, происхождение которых до сих пор никто не объяснил и не проверил. Один из депутатов Верховной Рады,Сергей Мельничук в своей электронной декларации и вовсе указал, что имеет триллион гривен (38,7 миллиарда долларов), позднее объявив эти данные "шуткой".
Призрачный безвиз
Безвизовый режим с Евросоюзом Порошенко начал обещать украинцам еще с 2009 года, занимая на тот момент пост министра иностранных дел. Последним "железным словом" стало заявление о том, что документы по безвизу полностью будут подписаны и ратифицированы до 24 ноября 2016 года. Тем временем ЕС только с начала декабря дважды переносил дату рассмотрения этого вопроса и в конечном итоге сообщил, что ближайшие пленарные заседания Европарламента, на которых будет обсуждаться возможность безвизового режима, состоятся в январе 2017 года.
Реверс за счет населения
Вместе с евроинтеграцией Украина попрощалась с идеей энергетической независимости, веру в которую Порошенко упорно пытался внушить населению страны. Так, в начале этого года он счел эту цель уже достигнутой. В октябре президент заявил о полной готовности энергетики к зиме и уже "приближающемся" отказе от импорта. А уже в ноябре украинский "Нафтогаз" сообщил, что готов к возобновлению закупок газа из России.
Горе-парламент
Ошибся Порошенко и в вопросе внутренней политики Украины, объявив 17 марта о том, что состав парламентской коалиции не изменится. Однако 30 марта 2016 года фракция Радикальной партии Олега Ляшко официально вышла из коалиции, "помешав" президенту сдержать обещание.
Наконец, наиболее очевидным доказательством того, что некоторые планы Порошенко еще долго не будут иметь ничего общего с украинской реальностью, стало его обещание вернуть курс на уровень не выше 10 гривен за 1 доллар. На сегодняшний день состояние национальной валюты остается плачевным — за последние два года она обесценилась более чем в три раза, и теперь ее курс составляет 25-26 гривен.