Пустые слова: Порошенко выполнил менее четверти обещанного на 2016 год

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уходящий год был неудачным для президента Украины Петра Порошенко — ему удалось реализовать лишь 22% из своих обещаний, причем 13% обещаний получили окончательный и безнадежный статус "не выполнено", а остальные находятся в бессрочной "доработке". Такие данные приводит ресурс "Слово и дело", который следит за всеми обязательствами украинских политиков.

Аналитики назвали наиболее заметные достижения и самые громкие провалы Порошенко за этот год. Правда, даже те обещания, которые по оценкам ресурса удалось реализовать "безусловно", на деле обернулись против украинского президента: оказалось, что выполненные обязательства далеко не всегда конвертируются в положительный эффект для страны.

Были реализованы обещания, касавшиеся вооруженных сил, такие как обучение украинской армии по стандартам НАТО и увеличение контрактной составляющей армии. Эти нововведения, которые, по самым оптимистичным оценкам, должны принести результат только к 2020 году, уже сегодня "съедают" значительную часть бюджета и наглядно демонстрируют, как погоня за требованиями альянса может в скором времени вконец разорить страну.

Обещания по части экономического роста ресурс оценивал по собственным критериям Порошенко. В частности, одним из доказательств "оздоровления экономики", по мнению президента, должно было стать увеличение зарплаты работникам милиции. К этому пункту претензий нет, и поэтому "Слово и дело" с готовностью присвоило ему статус завершенного. А вот экономические показатели скорее говорят о том, что никакого роста на Украине нет. Номинальный ВВП страны составляет 87 миллиардов долларов (в 2015 он равнялся 90 миллиардам), а ВВП на душу населения — 2,05 тысячи долларов (в 2015 — 2,12 тысяч).

Но наиболее комично выглядит выполненное обещание повысить прозрачность украинской политической системы за счет предоставления доступа к информации о доходах и расходах чиновников. Электронные декларации действительно были составлены, но не принесли никакой пользы, превратившись в фарс — в них были указаны огромные суммы денег, происхождение которых до сих пор никто не объяснил и не проверил. Один из депутатов Верховной Рады,Сергей Мельничук в своей электронной декларации и вовсе указал, что имеет триллион гривен (38,7 миллиарда долларов), позднее объявив эти данные "шуткой".

Призрачный безвиз

Что касается просроченных президентских обязательств, то их список намного длиннее.

Безвизовый режим с Евросоюзом Порошенко начал обещать украинцам еще с 2009 года, занимая на тот момент пост министра иностранных дел. Последним "железным словом" стало заявление о том, что документы по безвизу полностью будут подписаны и ратифицированы до 24 ноября 2016 года. Тем временем ЕС только с начала декабря дважды переносил дату рассмотрения этого вопроса и в конечном итоге сообщил, что ближайшие пленарные заседания Европарламента, на которых будет обсуждаться возможность безвизового режима, состоятся в январе 2017 года.

Реверс за счет населения

Здесь стоит отметить, что на тему украинской евроинтеграции Порошенко предпочел не делать столь категоричных заявлений, в чем явно проявил дальновидность. В этом месяце лидеры стран-членов ЕС приняли решение , в соответствии с которым Украина, оставаясь ассоциативным членом Евросоюза, не может ни сейчас, ни в будущем стать полноправным членом ЕC.

Вместе с евроинтеграцией Украина попрощалась с идеей энергетической независимости, веру в которую Порошенко упорно пытался внушить населению страны. Так, в начале этого года он счел эту цель уже достигнутой. В октябре президент заявил о полной готовности энергетики к зиме и уже "приближающемся" отказе от импорта. А уже в ноябре украинский "Нафтогаз" сообщил, что готов к возобновлению закупок газа из России.

Горе-парламент

За то время, пока Киев придумывал различные способы разорвать энергетические "узы", связывающие его с Москвой, украинцам пришлось вынести многое. Хотя контрактная цена на российский газ стала существенно ниже, было принято решение о поставках реверсом и закупке все того же российского газа, но в Европе и по большей стоимости. Этот "выгодный" европейский газ обернулся многократным повышением тарифов для населения.

Ошибся Порошенко и в вопросе внутренней политики Украины, объявив 17 марта о том, что состав парламентской коалиции не изменится. Однако 30 марта 2016 года фракция Радикальной партии Олега Ляшко официально вышла из коалиции, "помешав" президенту сдержать обещание.

Впрочем, давать какие-либо гарантии относительно Верховной Рады было весьма опрометчиво со стороны президента, учитывая парламентскую нестабильность — выход из коалиции "Самопомощи" и "Батькивщины". Кроме того, на протяжении всего срока своей работы Рада VIII созыва отличалась эксцентричностью и непредсказуемостью. Депутаты побили все рекорды по количеству драк и не сумели обойтись без конфликтов даже на последнем заседании.

Наконец, наиболее очевидным доказательством того, что некоторые планы Порошенко еще долго не будут иметь ничего общего с украинской реальностью, стало его обещание вернуть курс на уровень не выше 10 гривен за 1 доллар. На сегодняшний день состояние национальной валюты остается плачевным — за последние два года она обесценилась более чем в три раза, и теперь ее курс составляет 25-26 гривен.