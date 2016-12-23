США
24.1224 декабря15:49МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пустые слова: Порошенко выполнил менее четверти обещанного на 2016 год

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (390)
19:1423.12.2016
(обновлено: 19:57 23.12.2016)
21155067
Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уходящий год был неудачным для президента Украины Петра Порошенко — ему удалось реализовать лишь 22% из своих обещаний, причем 13% обещаний получили окончательный и безнадежный статус "не выполнено", а остальные находятся в бессрочной "доработке". Такие данные приводит ресурс "Слово и дело", который следит за всеми обязательствами украинских политиков.

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Опрос показал, что лишь 13,5% украинцев вновь проголосовали бы за Порошенко
Аналитики назвали наиболее заметные достижения и самые громкие провалы Порошенко за этот год. Правда, даже те обещания, которые по оценкам ресурса удалось реализовать "безусловно", на деле обернулись против украинского президента: оказалось, что выполненные обязательства далеко не всегда конвертируются в положительный эффект для страны.

Были реализованы обещания, касавшиеся вооруженных сил, такие как обучение украинской армии по стандартам НАТО и увеличение контрактной составляющей армии. Эти нововведения, которые, по самым оптимистичным оценкам, должны принести результат только к 2020 году, уже сегодня "съедают" значительную часть бюджета и наглядно демонстрируют, как погоня за требованиями альянса может в скором времени вконец разорить страну.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Политолог: обвинения Порошенко в коррупции могут стоить ему второго срока
Обещания по части экономического роста ресурс оценивал по собственным критериям Порошенко. В частности, одним из доказательств "оздоровления экономики", по мнению президента, должно было стать увеличение зарплаты работникам милиции. К этому пункту претензий нет, и поэтому "Слово и дело" с готовностью присвоило ему статус завершенного. А вот экономические показатели скорее говорят о том, что никакого роста на Украине нет. Номинальный ВВП страны составляет 87 миллиардов долларов (в 2015 он равнялся 90 миллиардам), а ВВП на душу населения — 2,05 тысячи долларов (в 2015 — 2,12 тысяч).

Но наиболее комично выглядит выполненное обещание повысить прозрачность украинской политической системы за счет предоставления доступа к информации о доходах и расходах чиновников. Электронные декларации действительно были составлены, но не принесли никакой пользы, превратившись в фарс — в них были указаны огромные суммы денег, происхождение которых до сих пор никто не объяснил и не проверил. Один из депутатов Верховной Рады,Сергей Мельничук в своей электронной декларации и вовсе указал, что имеет триллион гривен (38,7 миллиарда долларов), позднее объявив эти данные "шуткой".

Последствия обстрелов Горловки в Донецкой области
© РИА Новости. Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Политолог: компромат на Порошенко – "слишком мелкая тема" для западных СМИ
Что касается просроченных президентских обязательств, то их список намного длиннее.

Призрачный безвиз

Безвизовый режим с Евросоюзом Порошенко начал обещать украинцам еще с 2009 года, занимая на тот момент пост министра иностранных дел. Последним "железным словом" стало заявление о том, что документы по безвизу полностью будут подписаны и ратифицированы до 24 ноября 2016 года. Тем временем ЕС только с начала декабря дважды переносил дату рассмотрения этого вопроса и в конечном итоге сообщил, что ближайшие пленарные заседания Европарламента, на которых будет обсуждаться возможность безвизового режима, состоятся в январе 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы
© Фото: официальный сайт президента Украины
FT: Порошенко "до дрожи" боится поворота США в сторону России
Здесь стоит отметить, что на тему украинской евроинтеграции Порошенко предпочел не делать столь категоричных заявлений, в чем явно проявил дальновидность. В этом месяце лидеры стран-членов ЕС приняли решение, в соответствии с которым Украина, оставаясь ассоциативным членом Евросоюза, не может ни сейчас, ни в будущем стать полноправным членом ЕC.

Реверс за счет населения

Вместе с евроинтеграцией Украина попрощалась с идеей энергетической независимости, веру в которую Порошенко упорно пытался внушить населению страны. Так, в начале этого года он счел эту цель уже достигнутой. В октябре президент заявил о полной готовности энергетики к зиме и уже "приближающемся" отказе от импорта. А уже в ноябре украинский "Нафтогаз" сообщил, что готов к возобновлению закупок газа из России.

Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
"Не той дорогой идем". Опрос показал, что украинцы думают о курсе Порошенко
За то время, пока Киев придумывал различные способы разорвать энергетические "узы", связывающие его с Москвой, украинцам пришлось вынести многое. Хотя контрактная цена на российский газ стала существенно ниже, было принято решение о поставках реверсом и закупке все того же российского газа, но в Европе и по большей стоимости. Этот "выгодный" европейский газ обернулся многократным повышением тарифов для населения.

Горе-парламент

Ошибся Порошенко и в вопросе внутренней политики Украины, объявив 17 марта о том, что состав парламентской коалиции не изменится. Однако 30 марта 2016 года фракция Радикальной партии Олега Ляшко официально вышла из коалиции, "помешав" президенту сдержать обещание.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
СМИ узнали о планах досрочного роспуска Верховной рады Украины
Впрочем, давать какие-либо гарантии относительно Верховной Рады было весьма опрометчиво со стороны президента, учитывая парламентскую нестабильность — выход из коалиции "Самопомощи" и "Батькивщины". Кроме того, на протяжении всего срока своей работы Рада VIII созыва отличалась эксцентричностью и непредсказуемостью. Депутаты побили все рекорды по количеству драк и не сумели обойтись без конфликтов даже на последнем заседании.

Наконец, наиболее очевидным доказательством того, что некоторые планы Порошенко еще долго не будут иметь ничего общего с украинской реальностью, стало его обещание вернуть курс на уровень не выше 10 гривен за 1 доллар. На сегодняшний день состояние национальной валюты остается плачевным — за последние два года она обесценилась более чем в три раза, и теперь ее курс составляет 25-26 гривен.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
20 пользователей оставили 21 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (1)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.