Миланскому полицейскому, раненному тунисцем Амри, сделали операцию

Наезд грузовика на толпу в Берлине (234)

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Итальянский полицейский, раненный при попытке задержания террориста Аниса Амри, перенес операцию, его жизнь находится вне опасности, сообщает агентство Ansa.

Ранее глава МВД Италии Марко Миннити сообщил, что в ходе обычной проверки документов в Милане неизвестный мужчина выстрелил в полицейских, которые в ответ открыли стрельбу. В результате инцидента один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, стрелявший мужчина был убит.

Перестрелка произошла около трех часов утра. Позже была установлена личность убитого. Им оказался тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Германии, жертвами которого стали 12 человек.

Ранение получил 36-летний полицейский Кристиан Мовио, он был доставлен в больницу миланского пригорода Монцы, где перенес операцию по извлечению пули из правого плеча. Он находится в хорошем состоянии: на фотографиях, опубликованных итальянскими СМИ, он изображен говорящим по телефону в больничной палате.

Террориста застрелил напарник Мовио, 29-летний Лука Скатà, который поступил на службу всего несколько месяцев назад и сейчас находится на испытательном сроке.

Ликвидировавшие Амри полицейские удостоились благодарности премьера Италии Паоло Джентилони, министра внутренних дел Миннити и главы итальянской полиции Франко Габриэлли.

"Я выражаю им чувство благодарности от имени всей страны, — заявил Миннити на пресс-конференции. — Эти два молодых человека, просто выполняя свой долг, оказали обществу невероятную услугу."

"Я смог лично поговорить с Мовио и поздравил его. Это полный решимости молодой человек, и я поблагодарил его и его коллегу за их необычайный профессионализм", — отметил глава итальянского МВД.