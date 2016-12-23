Делегация американских сенаторов во главе с Маккейном посетит Латвию

РИГА, 23 дек – РИА Новости. В период с 28 по 29 декабря Латвию посетит делегация Конгресса США под руководством сенатора Джона Маккейна, сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве США.

В состав делегации также войдут республиканский сенатор Линдси Грэм и сенатор от демократов Эми Клобушар.

"Визит в Латвию является частью регионального визита, в рамках которого сенаторы посетят также Грузию, Эстонию, Литву, Черногорию и Украину. В Латвии сенаторы встретятся с президентом Раймондом Вейонисом, министром обороны Раймондом Бергманисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и представителями Сейма", — сказали в диппредставительстве.

Сенатор США Маккейн был выбран в Сенат США, где на данный момент работает уже пятый срок. Сенатор Маккейн работает в Комиссиях по иностранным делам, по национальной безопасности, управлению государством, вооруженных сил. В 2008 году Маккейн был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.