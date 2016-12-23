СБ ООН готов провести голосование по резолюции об израильских поселениях

ООН, 23 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН готов в пятницу провести голосование по проекту резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Об этом сообщил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Есть проект резолюции, он хороший и сбалансированный. Он служит продвижению цели двухгосударственного решения. Мое понимание, что это будет сегодня", — сказал Делаттр журналистам.

Голосование Совета Безопасности ООН по данному проекту резолюции изначально было назначено на 22 декабря. Однако в четверг утром делегация Египта, которая накануне внесла документ в СБ, отложила голосование. Проект резолюции требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".